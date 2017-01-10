Террористов лишили гражданства Азербайджана

Около 60 человек были лишены гражданства Азербайджана в 2016 году за участие в экстремистской и террористической деятельности за пределами страны, заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев, передает Интерфакс.

«На основе поступивших от правоохранительных органов материалов об активном участии в религиозно-экстремистской и террористической деятельности 58 граждан Азербайджана за пределами страны со стороны ГМС были предприняты необходимые меры по лишению их азербайджанского гражданства», — сказал Ф.Набиев на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году и предстоящим задачам.

По его словам, эти лица были лишены азербайджанского гражданства на основе судебных решений.

Ф.Набиев добавил, что данные меры направлены на обеспечение безопасности республики.