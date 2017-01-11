В Дубае создали технологию 3D-печати лекарств на дому

Специалисты из управления Дубая по делам здравоохранения объявили о создании технологии 3D-печати, которая позволит больным создавать лекарства у себя дома. Речь, прежде всего, идет о хронических заболеваниях.

Как передает islam.az со ссылкой на islam-today.ru, по мнению экспертов, технология эта позволит значительно сократить расходы на дорогостоящие медицинские препараты, к примеру, от онкологических заболеваний.

«Мы хотим привнести эту технологию в клиники и дома. Пациенты смогут самостоятельно «напечатать» необходимую дозу лекарства. При правильном использовании, это будет дешевле, чем покупка готовых препаратов в аптеке. Кроме того, больницы смогут наладить собственное производство лекарств», - отмечают в управлении.

Сообщается, что технология эта может начать реализовываться на практике уже в течение ближайших двух лет. При этом особенно отмечается, что 3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, производящей печать, будет крайне ограничен и возможен только с помощью специальных сложных кодов.