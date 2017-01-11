Как видят мир новорожденные?

Они его вообще почти не видят

Хрусталик человеческого глаза, как всякая двояковыпуклая линза, по законам физики проецирует на сетчатку перевернутое изображение. Способность мозга к исправлению картинки, передаваемой глазом, требует опыта. Сейчас известно, что в первые недели жизни младенцы не могут фокусировать зрение и выделять очертания предметов, так что «переворачивать» им, по сути, нечего. То есть поначалу ребенок не различает «верха» и «низа», а затем обучается воспринимать верх как направление «ко лбу», а низ — «ко рту», независимо от того, на какие части сетчатки падают изображения предметов, находящихся сверху или снизу от него.

Источник: "Вокруг света"