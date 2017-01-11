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СМИ: иракские военные взяли под контроль около 80% восточного Мосула

Иракские военные вернули под свой контроль около 80% территории восточной части Мосула, сообщил агентству Франс Пресс представитель операции Сабах ан-Нуман.

Операция по освобождению города Мосул на севере Ирака от группировки ИГ идет с октября 2016 года. Террористы потеряли многие районы на востоке Мосула, но западная часть на другом берегу реки Тигр пока остается под их контролем.

"Я думаю, можно сказать, что мы вернули 80-85 процентов (восточной части — ред.)", — сказал ан-Нуман.

В среду военное командование сообщило о продолжении наступления и захвате района Аль-Малия, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.


Опубликовано:11 Январь, 2017  17:04, ]]>Печать]]>
 
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