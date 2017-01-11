Представитель Хаменеи: «Мы не будем принимать участие в паломничестве Хадж, пока не будут выполнены наши условия»

Иранская делегация 23 февраля совершит визит в Саудовскую Аравию.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, представитель Верховного духовного руководителя Ирана Али Хомейни на церемонии Хаджа Ходжатюл –Ислам Сеид Гази Аскер заявил, что цель визита – это переговоры в связи с паломничеством Хадж.

«Мы надеемся, что на переговорах достигнем согласия с ними. По проведению паломничества Хадж в текущем году пока ничего не определено. Мы не будем принимать участие в паломничестве, пока не выполнят наши условия. Потому что проблемы должны быть решены».

Отметим, что отношения между двумя странами испортились после трагедии в Мине. Тогда погибло 464 иранских паломников. Дипломатические отношения между двумя странами были прекращены после нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране.