Совершение намаза единства в Азербайджане является меседжем исламскому миру - председатель комитета

"Верная традициям толерантности и мультикультурализма наша страна как один из главных центров цивилизации играет своеобразную роль в решении проблем в мире и пользуется авторитетом в исламском мире".

Об этом SalamNews заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Председатель госкомитета отметил, что Азербайджан проводит последовательную политику, направленную на сосуществование и солидарность различных религий и культур.

"В век широкого распространения религиозной нетерпимости и расовой дискриминации в самой большой мечети Южного Кавказа, в мечети Гейдара Алиева, построенной по прямому указанию Президента, совершается намаз единства, и это является своеобразным месседжем для исламского мира.

Тем самым, Азербайджан демонстрирует всему миру образец отсутствия разногласия и противостояния между различными течениями ислама. Именно с этой точки зрения, объявление 2017 года "Годом Исламской Солидарности" нашим уважаемым Президентом господином Ильхамом Алиевом является важным шагом, отвечающим вызовам времени. Это является показателем высокой оценки исламу и мусульманскому миру главой нашего государства, который благодаря своему богатому опыту, успешно справляется с такой трудной задачей как проведение независимой политики в современном мире», - отметил Мубариз Гурбанлы.

"2016 год, объявленный "Годом мультикультурализма" в Азербайджана, был примером ценностей толерантности и мультикультурализма во всем мире.

Уверен, что 2017 год также будет успешным для нашей страны и для всего исламского мира, с точки зрения пропаганды, поощрения и солидарности в исламе. Самое главное, этот год запомнится доведением до мировой общественности аргументов против компроментирующих ислам кругов и запомнится вкладом в исламскую культуру»,- подчеркнул Мубариз Гурбанлы.