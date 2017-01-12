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Режим прекращения огня был нарушен 35 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 35 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех Ноемберянского, Азатамут Иджеванского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Кемерли, Джафарли Газахского района. С позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх Тертерского, Ширванлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.


Опубликовано:12 Январь, 2017  11:22, ]]>Печать]]>
 
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