“Талибан” опубликовал видео с похищенными преподавателями

Члены террористической группировки «Талибан» выложили в сеть видеозапись, на которой изображены похищенные в августе прошлого года преподаватели Американского университета в Кабуле.

Как передает islam.az со ссылкой на “Gazeta.ru”, в 13-ти минутном видео 60-летний американец Кевин Кинг и 48-летний австралиец Тимоти Викс просят избранного президента США Дональда Трампа помочь в их освобождении.

Взамен на свободу ученых террористы требуют освободить своих сторонников из тюрьмы в Баграме. Преподаватели Американского университета в Афганистане были похищены 7 августа 2016 года.