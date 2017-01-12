Молодежный Форум ОИС выступил с заявлением, поддержав указ Президента Азербайджана

Молодежный Форум ОИС выступил специальным заявлением, относительно указа, подписанного президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым об объявлении 2017 года в Азербайджане, «Годом Исламской Солидарности».

В указанном документе Форума была дана высокая оценка деятельности Азербайджана в области налаживания взаимных продуктивных взаимоотношений с Исламским миром, проведения ряда глобальных культурных мероприятий, как члена Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), ИСЕСКО и других авторитетных организаций, объединяющих мусульманские страны, а также была выражена уверенность в том, что решение о проведении очередных Исламских Игр Солидарности в Баку в 2017 году, создадут благоприятные условия для укрепления Исламской Солидарности благодаря инициативе Азербайджана.

Члены-организации Молодежного Форума ОИС этим заявлением также выразили свою благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, за его постоянную поддержку, направленную на организационное развитие и укрепление Форума, как аффилированного института при ОИС. Роль Азербайджана, в качестве принимающей страны для многих международных мероприятий Молодежного Форума, начиная с 1-ой Генеральной Ассамблеи Форума в 2004 году в Баку, а также создания Евразийского Регионального Центра МФ ОИС в Баку, планирование проведения 4-ой сессии Министров Молодежи и Спорта стран ОИС в Баку, решение о котором было принято на 3-й сессии Миинистров (Стамбул, октябрь, 2016), где Молодежный Форум ОИС был со-организатором, являются тому ярким примером.

Молодежный Форум ОИС выражает свою высокую оценку деятельности Молодежной Политики Правительства Азербайджана, которая создает условия для развития лидерских способностей среди молодежи в этой стране.

В указанном заявлении Молодежный Форум ОИС также выражает свою готовность содействовать успешной реализации президентского указа путем осуществления программ и проектов, входящих в программу «Совместной Молодежной Деятельности ОИС», именно в рамках «Года Исламской Солидарности» и сотрудничать с правительством Азербайджана и азербайджанской молодежью с целью усиления Исламской солидарности и глобального молодежного диалога и актиивного участия азербайджанской молодежи в этих международных проектах.