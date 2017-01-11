Читатель спрашивает: Следует ли при выполнении намаза после прочтения суры «Фатиха» произносить «аминь»?

В этом вопросе между исламскими мазхабами имеются разногласия. Согласно мазхабу ахли-сунны, произношение фразы «аминь» при выполнении намаза после прочтения «Фатихи» является сунной. Однако между 4-мя мазхабами ахли-сунны в деталях этого деяния есть различия. В ханафизме и имаму коллективной молитвы, и следующим за ним в намазе мусульманам рекомендуется произносить «аминь» тихим голосом. Шафииты и ханбалиты произносят «аминь» высоким голосом в тех рукатах, которые выполняют высоким голосом, и тихим голосом в тех рукатах, которые выполняются тихим голосом. В маликитском мазхабе имам произносит «аминь» высоким голосом, а следующие за ним в намазе – тихим. В джафаритском мазхабе же намеренное произношение фразы «аминь» аннулирует намаз.