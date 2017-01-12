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В Чечне в ходе спецоперации ликвидировали четырех боевиков

Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе проведения спецоперации, один член банды задержан. В ходе спецоперации погиб один сотрудник правоохранительных органов.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться. Место его возможного местонахождения полностью блокировано. С наступлением рассвета начнется активная фаза операции", - сказал Кадыров.


Опубликовано:12 Январь, 2017  12:29, ]]>Печать]]>
 
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