Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище

Убийца посла России в Турции Мевлют Мерт Алтынташ, тело которого отказались забирать из морга его родственники, будет похоронен на безымянном кладбище, сообщает агентство Anadolu.

Ранее об отказе семьи забрать тело преступника заявила его сестра. В соответствии с турецким законодательством, родные могли забрать тело Алтынташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.

По информации источников агентства, в настоящее время решаются процедурные вопросы, связанные с похоронами. После того как все формальности будут улажены, тело террориста передадут местным властям для захоронения на безымянном кладбище.