Режим прекращения огня был нарушен 50 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 50 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Чинари района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Агбулаг Товузского района. С позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района были обстреляны азербайджанские позиции на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского, Баш Гервенд, Шыхлар, Гарагашлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.