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Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления

Турецкий парламент одобрил основные положения конституционной реформы, касающиеся перехода на президентскую форму правления.

Как сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости, проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 года, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Поправки расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы, назначать министров, выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях. При этом глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

После принятия поправок по пунктам парламент Турции вынесет их на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — против. РП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.


Опубликовано:13 Январь, 2017  11:23, ]]>Печать]]>
 
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