Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в Сирии

Минобороны России и Генштаб Вооруженных сил Турции подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Как сообщает московское бюро АПА, об этом говорится в информации департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Как отмечается, меморандум подписан в четверг в Минобороны России в ходе консультаций Вооруженных сил России и Турции по вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

"Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии", — говорится в сообщении.