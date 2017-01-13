ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
На севере Сирии прогремел взрыв, погибли 60 человек На севере Сирии прогремел взрыв, погибли 60 человек
У меня язык не поворачивается называть их друзьями - Эрдоган У меня язык не поворачивается называть их друзьями - Эрдоган
Давутоглу: Cбивший российский Су-24 турецкий пилот не был связан с Гюленом Давутоглу: Cбивший российский Су-24 турецкий пилот не был связан с Гюленом
Евросуд обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками Евросуд обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
Когда отмечается день кончины Ее Светлости Фатимы (а)? Когда отмечается день кончины Ее Светлости Фатимы (а)?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в Сирии

Минобороны России и Генштаб Вооруженных сил Турции подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Как  сообщает московское бюро АПА,  об этом говорится в информации  департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Как отмечается, меморандум подписан в четверг в Минобороны России в ходе консультаций Вооруженных сил России и Турции по вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

"Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии", — говорится в сообщении.


Опубликовано:13 Январь, 2017  12:23, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
13 Январь, 2017
Аэропорт в Дамаске подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля
13 Январь, 2017
Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления
13 Январь, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 50 раз
12 Январь, 2017
Давутоглу: Cбивший российский Су-24 турецкий пилот не был связан с Гюленом
12 Январь, 2017
В Турции расследуется связь 129 тыс госчиновников с FETÖ

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
13 Январь, 2017

Мубариз Гурбанлы: Исламские страны должны создать единую систему борьбы с радикальными группировками
13 Январь, 2017

Минобороны: Армянские войска посредством БПЛА забросили взрывное устройство на линию соприкосновения войск
13 Январь, 2017

Разве в этой ситуации можно благодарить Аллаха? Мудрость веков
13 Январь, 2017

В Баку похищают надгробные плиты Реопртаж с кладбища
13 Январь, 2017

Аэропорт в Дамаске подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля
13 Январь, 2017
Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в Сирии
13 Январь, 2017

Как следует поступить, если при человеке кого-то заочно осуждают? Ислам в вопросах
13 Январь, 2017

Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления
13 Январь, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 50 раз
12 Январь, 2017

Давутоглу: Cбивший российский Су-24 турецкий пилот не был связан с Гюленом
12 Январь, 2017

В Турции расследуется связь 129 тыс госчиновников с FETÖ
12 Январь, 2017
Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище
12 Январь, 2017
В Чечне в ходе спецоперации ликвидировали четырех боевиков
12 Январь, 2017

В турецком парламенте произошла очередная потасовка, есть пострадавшие
12 Январь, 2017

Следует ли при выполнении намаза после прочтения суры «Фатиха» произносить «аминь»? Ислам в вопросах
12 Январь, 2017

Молодежный Форум ОИС выступил с заявлением, поддержав указ Президента Азербайджана
12 Январь, 2017

“Талибан” опубликовал видео с похищенными преподавателями (ВИДЕО)
12 Январь, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 35 раз
11 Январь, 2017

Совершение намаза единства в Азербайджане является меседжем исламскому миру - председатель комитета
11 Январь, 2017

Представитель Хаменеи: «Мы не будем принимать участие в Хадже, пока не будут выполнены наши условия»
11 Январь, 2017

СМИ: иракские военные взяли под контроль около 80% восточного Мосула
11 Январь, 2017
Турецкая армия покинет Ирак
11 Январь, 2017

Как видят мир новорожденные? Это интересно
11 Январь, 2017

В Дубае создали технологию 3D-печати лекарств на дому
11 Январь, 2017

Террористов лишили гражданства Азербайджана
11 Январь, 2017
Число погибших при взрыве в Кандагаре возросло до одиннадцати человек
11 Январь, 2017

Можно ли выполнять намаз со сломанным мохуром? Ислам в вопросах
11 Январь, 2017

Обама назвал Россию и Китай соперниками США в мире
11 Январь, 2017
Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня
10 Январь, 2017

Евросуд обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
10 Январь, 2017
В Марокко запретили паранджу
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com