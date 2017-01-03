Однажды мудрец с учениками искали себе ночлег. Но жители ближайшей деревни прогнали их, приняв за шарлатанов, и им пришлось останавливаться на ночь в лесу. На ужин они выложили свои последние крохи припасов, и мастер вознёс благодарственную молитву.

- Учитель, - спросили ученики, - но за что ты благодаришь Аллаха? Сегодня он не дал нам ни хлеба, ни крова, и вообще вокруг волки воют. Разве в этой ситуации можно благодарить Аллаха? За что благодарить?

- Этого я не знаю, - ответил мудрец. - Знаю только одно: Он дал нам именно то, что нам больше всего сейчас нужно.