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Мубариз Гурбанлы: Исламские страны должны создать единую систему борьбы с радикальными группировками и террористическими организациями

"В Азербайджане ведется борьба лишь против тех, кто занимается национальной, расовой, религиозной, межрелигиозной враждой и лиц, которые создают противостояние, выделяют финансы и занимаются пропагандой в мечетях".

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по борьбе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, радикальные секты и группы есть и в христианском мире: "В истории немало фактов, связанных с совершением подобными группами терактов. Христианский мир также борется с такими радикальными группами".

Председатель комитета заявил, что азербайджанское государство и законы создали довольно усовершенствованную модель отношений между государством и религией: "Мы – светское государство. Кроме того, государство осуществляет опеку религии. В наших законах нет ограничений для тех, кто выполняет свои религиозные обряды и религиозные требования. Однако, ведется борьба с экстремистскими и радикальными группировками и теми, кто злоупотребляет религией, пытается посеять национальную, расовую, религиозную, межрелигиозную вражду. В Азербайджане зарегистрировано 23 неисламских религиозных общин".

М.Гурбанлы подчеркнул о необходимости создания с исламскими странами в рамках "Года исламской солидарности" единой системы по борьбе с действующими под видом религии групп: "Так как подобные группы уничтожают ислам изнутри, сдерживают его и дискредитируют".


Опубликовано:13 Январь, 2017  16:21, ]]>Печать]]>
 
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