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Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 38 раз

Минобороны сообщает, что подразделения ВС Армении за минувшие сутки, применив крупнокалиберные пулеметы, 38 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Как передает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг, Коханеби Товузского района, а также в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.


Опубликовано:14 Январь, 2017  11:22, ]]>Печать]]>
 
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