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Новости » Ислам в вопросах

Как человек может удостовериться, являются ли испытанием или же наказанием события, в которые он вовлечен?

Читатель спрашивает: Как человек может удостовериться, являются ли испытанием или же наказанием  события, в которые он вовлечен?

Сказать что-то конкретное по этому поводу невозможно. Потому что истинную причину всех происходящих событий знает лишь Аллах. Мы же можем лишь предполагать. Во всяком случае, оба предположения, могут стать причиной усиления имана человека. Если человек воспримет беду как наказание, то, вспомнив предыдущие прегрешения, раскается, и более не повторит тех ошибок. Если же оценит беду как испытание, опять-таки, будет действовать с большой ответственностью, и постарается успешно преодолеть это испытание. Как говорится в хадисах, верующий всегда должен находиться между ховфом и раджой, то есть, должен как бояться гнева Аллаха, так и надеяться на Его милость и прощение.


Опубликовано:14 Январь, 2017  11:35, ]]>Печать]]>
 
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