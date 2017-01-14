Обама продлил санкции против России

Президент США Барак Обама продлил на год санкции, введенные в отношении России в марте 2014 года из-за ситуации в Украине.

Как передает islam.az, об этом говорится в сообщении Белого дома.

Речь идет о продлении указа президента США, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.

"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в распоряжении главы государства.