Трамп сохранит введенные Обамой против России санкции

Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первое время после вступления в должность главы государства оставить в силе санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы.

Как передает islam.az со ссылкой на АПА, об этом Трамп заявил в интервью “The Wall Street Journal”.

При этом он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

Трамп также заявил, что готов встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным после своей инаугурации, которая состоится 20 января.