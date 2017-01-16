Трамп отрицательно оценил действия России в Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп отрицательно оценил решение России вмешаться в конфликт в Сирии.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, на вопрос, положительно или отрицательно оценивает он российское участие в Сирии, Трамп ответил так: «Это очень плохо».

Избранный президент также заявил, что у США была возможность что-то сделать, но теперь уже слишком поздно.

«Это ужасно, ужасная ситуация. Алеппо находится в столь ужасной гуманитарной ситуации», — добавил Трамп.

Россия неоднократно заявляла, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяет поступающую разведывательную информацию и только после этого принимает решение об авиационной атаке.