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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли играть в карты ради развлечения, без денежной ставки?

Читатель спрашивает: Можно ли играть в карты ради развлечения, без денежной ставки?

Ислам запрещает всяческое пользование предметами азартных игр. При этом речь идет о предметах, которые применимы лишь в запретных целях, а не о тех, применение которых можно как в дозволенных, так ив запретных целях. Основным же критерием этого является мнение людей. Сегодня игральные карты в основном оцениваются как предмет азартных игр. Они используются лишь для азартных игр и для гадания, что также является запретным деянием. Если мы увидим двух играющих в карты людей, то первым делом подумаем, что они играют на деньги. Поэтому любое использование игральных карт нежелательно.


Опубликовано:16 Январь, 2017  11:57, ]]>Печать]]>
 
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