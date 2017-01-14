Читатель спрашивает: Можно ли играть в карты ради развлечения, без денежной ставки?

Ислам запрещает всяческое пользование предметами азартных игр. При этом речь идет о предметах, которые применимы лишь в запретных целях, а не о тех, применение которых можно как в дозволенных, так ив запретных целях. Основным же критерием этого является мнение людей. Сегодня игральные карты в основном оцениваются как предмет азартных игр. Они используются лишь для азартных игр и для гадания, что также является запретным деянием. Если мы увидим двух играющих в карты людей, то первым делом подумаем, что они играют на деньги. Поэтому любое использование игральных карт нежелательно.