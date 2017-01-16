Число жертв авиакатастрофы в Кыргызстане возросло до 37

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана сообщили, что число жертв крушения грузового самолета Boeing-747, который упал на дачный поселок вблизи аэропорта Бишкека, превышает 30 человек.

Об этом сообщает islam.az со ссылкой на kommersant.ru.

«На месте падения продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому сведения о количестве погибших могут измениться в ближайшее время»,— сообщили в ведомстве.

Как уточняет МЧС республики, по предварительным данным, погибли 37 человек.

По данным сотрудников Минздрава Кыргызстана, были госпитализированы 11 человек, в том числе семеро детей.

Отметим, крушение произошло в 4:31 по московскому времени. Boeing-747 должен был совершить посадку в аэропорту Бишкека в 4:20 по местному времени.