Минобороны Азербайджана: По позициям врага нанесен ответный удар

Армянская сторона в очередной раз с целью обострения ситуации применила крупнокалиберное тяжелое вооружение.

Как сообщили в Минобороны, начиная с вечера 15 января на протяжении всей ночи армянские вооруженные подразделения, используя 60, 82 и 120 мм минометы, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении Тертер-Агдам.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

Для предотвращения активности вражеской стороны Вооруженными силами Азербайджана были применены адекватные ответные меры.

Министерство обороны заявляет, что вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта полностью падает на военно-политическое руководство Армении. В данный момент наши войска полностью контролируют оперативную обстановку в прифронтовой зоне, преимущество на линии соприкосновения полностью находится на азербайджанской стороне.