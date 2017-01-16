Восемь человек имеют столько же денег, сколько и половина населения Земли

Восемь человек владеют таким же состоянием, как и самые бедные 3,6 млрд человек в мире. Такие данные международной организации Oxfam International передает CNN.

В число самых состоятельных людей входят Билл Гейтс, Уоррен Баффетт, Карлос Слим, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Амансио Ортега, Ларри Эллисон и Майкл Блумберг.

Вместе они владеют состоянием в $426 млрд.

В организации отмечают, что, несмотря на мировое стремление к равенству, разрыв между богатыми и бедными становится все больше.

"Такое драматическое неравенство запирает миллионы в ловушку нищеты, ломает наше общество и отравляет нашу политику", - сказал вице-президент Oxfam в Америке Пол О'Брайн.