В Чечне задержали 60 пособников ИГИЛ

В Чечне задержаны около 60 боевиков, связанных с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Ранее сообщалось, что во время спецоперации в Чечне были убиты четверо боевиков, еще около 20 бандитов и их пособников задержаны.

Как уточняет Интерфакс, ссылаясь на источник в силовых структурах СКФО, задержаны порядка 60 боевиков и их пособников. «Вся сеть тесно связанного с ИГ бандподполья раскрыта», — заявил источник.

По словам источника, масштабная спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, в нескольких населенных пунктах Шалинского района, а также в Грозном.