Pазведка причастна к атаке на клуб в Стамбуле - вице-премьер Турции

Заместитель премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма Нуман Куртулмуш заявил о причастности разведывательной организации к атаке на клуб в Стамбуле. Об этом сообщает The Independent.

Как передает islam.az со ссылкой на РТ, по словам политика, нападение на клуб было исполнено профессионально.

Нападение на ночной клуб в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Вооружённый мужчина открыл огонь по посетителям заведения. На момент атаки в клубе находились 700—800 человек. В результате происшествия погибли 39 человек.