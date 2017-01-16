Саудовские женщины требуют отменить закон о власти мужчины

Пользователи Twitter поддержали кампанию по отмене закона о власти мужчины над женщиной в Саудовской Аравии, сообщает islam.az со ссылкой на Report.

Пользователи сети распространяют хэштег на английском #IamMyOwnGuardian ("Я сама себе опекун") и на арабском "Саудовские женщины требуют отмены закона 192".

В Саудовский Аравии законодательство закрепляет за мужчиной роль "опекуна" над женщиной. Без его согласия женщина не может водить машину, снять квартиру, выехать за рубеж или начать судебный процесс.

Пять лет назад в стране стартовала кампания за отмену закона. В конце прошлого года петиция с требованием признать женщину старше 21 года "самостоятельной личностью" набрала более 14 тысяч подписей. Власти королевства, однако, подобные инициативы игнорируют.