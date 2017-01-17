Армения подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии из реактивного огнемета

Армянская сторона в очередной раз совершила диверсию на азербайджано-армянской государственной границе.

Как сообщили в Министерстве обороны, утром 17 января армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу из реактивного огнемета «Шмель» позиции наших Вооруженных сил, расположенные на государственной границе в направлении Товузского района.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

Министерство обороны еще раз заявляет, что если армянская сторона будет продолжать подобные провокации, тогда по врагу будет нанесен более жесткий удар.