Армения подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии из реактивного огнемета

Армянская сторона в очередной раз совершила диверсию на азербайджано-армянской государственной границе.
Как сообщили в Министерстве обороны, утром 17 января армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу из реактивного огнемета «Шмель» позиции наших Вооруженных сил, расположенные на государственной границе в направлении Товузского района.
Потерь среди наших военнослужащих нет.
Министерство обороны еще раз заявляет, что если армянская сторона будет продолжать подобные провокации, тогда по врагу будет нанесен более жесткий удар.