Задержан подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле

Турецкие спецслужбы задержали Абдулгадира Машарипова, подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в стамбульском клубе.

Как передает islam.az со ссылкой на АПА, спецоперация прошла вечером в понедельник, 16 января, в Стамбуле в районе Эсенюрт. Вместе с ним задержаны еще 3 человека.

О том, что турецкая полиция установила личность подозреваемого, стало известно 7 января. Им оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.

Напомним, что в ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 39 человек.