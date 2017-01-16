Читатель спрашивает: Что такое риджат?

В переводе с арабского языка риджат означает «возвращение». Согласно многочисленным хадисам в основном джафаритского мазхаба, ближе к Судному дню по воле Аллаха некоторые святые личности Ислама и их враги вернутся в этот мир. И эти святые отомстят своим врагам за те страдания, которые они когда-то причинили им. Например, имам Хусейн (а) накажет своих убийц. Риджат понимается как торжество божественной справедливости перед Концом Света. Предполагается, что риджат произойдет после явления Имама Махди (а). В некоторых книгах шиитского мазхаба в качестве доказательств реальности риджата приводятся некоторые аяты Корана («Намль», 83, «Багара», 55-56, 243 и 259).