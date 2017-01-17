В Крыму по обвинению в радикализме и терроризме задержан предприниматель-азербайджанец

В Крыму по обвинению в терроризме на религиозной почве задержан предприниматель, азербайджанец по национальности Эмиль Юнус оглу Чемаданов.

Как сообщили АПА близкие Э.Чемаданова, решением Симфестопольского суда он арестован на 3 месяца.

Согласно обвинению, Э.Чемаданов имел связи с радикальной религиозной группировкой и принимал участие в подготовке теракта.

Э.Чемаданов родился в 1978 году в Крыму, его семья родом из Хачмазского района Азербайджана.

Задержанный занимался предпринимательской деятельностью в Крыму.