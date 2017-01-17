В Египте боевики атаковали КПП, есть погибшие

Восемь полицейских погибли и трое получили ранения при атаке боевиков на КПП в провинции Вади эль-Гедид на юго-западе Египта.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, ранее местные СМИ говорили о шести погибших при нападении.

МВД Египта сообщает, что при атаке было уничтожено двое террористов.

Египетские силовики считают, что к атаке могут быть причастны местная группировка «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима»), которая присягнула на верность террористической атаке «Исламское государство», а также мелкие подпольные ячейки, связанные с «Братьями-мусульманами».