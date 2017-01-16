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Новости » Точка зрения

Азербайджанские паспорта в ИГИЛ (Видео)

Иракские военные опубликовали в своем микроблоге в Twitter видеозапись с обнаруженными в Мосуле документами иностранцев, воюющих в рядах ИГ.

Напомним, что с октября прошлого года в Мосуле продолжается операция против группировки "Исламское государство", передает islam.az со ссылкой на haqqin.az.

На видео видно, что среди найденных паспортов как минимум два принадлежат гражданам Азербайджана. Где именно и при каких обстоятельствах были найдены паспорта граждан Азербайджана, не сообщается, как не сообщается и об их дальнейшей судьбе.

Однако можно предположить, что иракские военные продемонстрировали паспорта боевиков ИГИЛ, уже уничтоженных в ходе спецоперации. Помимо паспортов Азербайджана, на видео можно заметить паспорта граждан России и ряда арабских стран.


Опубликовано:17 Январь, 2017  12:27, ]]>Печать]]>
 
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