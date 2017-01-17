ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Как человек может удостовериться, являются ли испытанием или же наказанием события, в которые он вовлечен? Как человек может удостовериться, являются ли испытанием или же наказанием события, в которые он вовлечен?
Мубариз Гурбанлы: Исламские страны должны создать единую систему борьбы с радикальными группировками и террористическими организациями Мубариз Гурбанлы: Исламские страны должны создать единую систему борьбы с радикальными группировками и террористическими организациями
Эрдоган прокомментировал задержание стамбульского стрелка Эрдоган прокомментировал задержание стамбульского стрелка
Давутоглу: Cбивший российский Су-24 турецкий пилот не был связан с Гюленом Давутоглу: Cбивший российский Су-24 турецкий пилот не был связан с Гюленом
Следует ли при выполнении намаза после прочтения суры «Фатиха» произносить «аминь»? Следует ли при выполнении намаза после прочтения суры «Фатиха» произносить «аминь»?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по стране

Отправляющиеся в Хадж из Азербайджана более одного раза будут доплачивать

Паломники из Азербайджана, которые совершили Хадж более одного раза, будут платить дополнительную пошлину.

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, согласно установленным Саудовской Аравией правилам, несмотря на то, что лицам, совершающим Умру более одного раза уже не надо будет делать дополнительный взнос, для тех, кто совершает Хадж это правило осталось в силе.

В прошлом году Королевство Саудовская Аравия приняло решение о том, что совершающие Хадж и Умру более одного раза будут дополнительно платить 500 долларов. Затем это правило было аннулировано для паломничества Умра.

Согласно правилам, с этого года отправляющиеся в паломничество из Азербайджана во второй раз будут доплачивать 500 долларов, а в третий и более раз – 550 долларов.

Делегация Управления мусульман Кавказа (УМК), проводящая работу по организации паломничества Хадж в этом году, уже отправилась в Саудовскую Аравию. Также сообщается, что по сравнению с прошлым годом, в этом году стоимость совершения паломничества Хадж возрастет, что связано с резким ростом курса доллара.

Отметим, в прошлом году за проживание в отелях с лучшими условиями, более дорогой едой, в том числе за проживание в 4-местных номерах нужно было заплатить 4500 долларов США, а за проживание в сравнительно дешевом отеле, в 6-местных номерах – 3500 долларов США. В Азербайджане прием документов у желающих совершить паломничество проводит только УМК.


Опубликовано:17 Январь, 2017  13:55, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
17 Январь, 2017
Армения подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии из реактивного огнемета
16 Январь, 2017
Минобороны Азербайджана: По позициям врага нанесен ответный удар
16 Январь, 2017
Число жертв авиакатастрофы в Кыргызстане возросло до 37
16 Январь, 2017
Армянские вооруженные подразделения, используя минометы, нарушили режим прекращения огня 42 раза
14 Январь, 2017
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 38 раз

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
17 Январь, 2017

Эрдоган прокомментировал задержание стамбульского стрелка
17 Январь, 2017
В Мекке и Медине будут созданы все условия для паломников-инвалидов
17 Январь, 2017

Отправляющиеся в Хадж из Азербайджана более одного раза будут доплачивать
17 Январь, 2017

Азербайджанские паспорта в ИГИЛ Видео
17 Январь, 2017

Число полицейских, погибших при взрыве в турецком Диярбакыре, возросло до 4
17 Январь, 2017
В Египте боевики атаковали КПП, есть погибшие
17 Январь, 2017
В Крыму по обвинению в радикализме и терроризме задержан предприниматель-азербайджанец
17 Январь, 2017

Что такое риджат? Ислам в вопросах
17 Январь, 2017
Задержан подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле
17 Январь, 2017
Армения подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии из реактивного огнемета
16 Январь, 2017

Саудовские женщины требуют отменить закон о власти мужчины
16 Январь, 2017

Pазведка причастна к атаке на клуб в Стамбуле - вице-премьер Турции
16 Январь, 2017

В Чечне задержали 60 пособников ИГИЛ
16 Январь, 2017
В Карабахе убит армянский солдат
16 Январь, 2017

Восемь человек имеют столько же денег, сколько и половина населения Земли
16 Январь, 2017
Освобожден сотрудник МККК, похищенный в Афганистане
16 Январь, 2017

Число жертв авиакатастрофы в Кыргызстане возросло до 37
16 Январь, 2017

Можно ли играть в карты ради развлечения, без денежной ставки? Ислам в вопросах
16 Январь, 2017
Трамп отрицательно оценил действия России в Сирии
16 Январь, 2017
Армянские вооруженные подразделения, используя минометы, нарушили режим прекращения огня 42 раза
14 Январь, 2017

Выход из тупика: Асад, Путин и Иран начинают наступление Точка зрения
14 Январь, 2017
Трамп сохранит введенные Обамой против России санкции
14 Январь, 2017

В ходе операции против ПКК погибли 2, ранены 2 турецких военнослужащих
14 Январь, 2017
Обама продлил санкции против России
14 Январь, 2017

Пентагон: Уничтожен лидер "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"
14 Январь, 2017

Иракская армия освободила главное правительственное здание в Мосуле
14 Январь, 2017

Как человек может удостовериться, являются ли испытанием или же наказанием  события, в которые он вовлечен? Ислам в вопросах
14 Январь, 2017

В Нигерии при взрыве погибли не менее 15 человек
14 Январь, 2017
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 38 раз
13 Январь, 2017

Мубариз Гурбанлы: Исламские страны должны создать единую систему борьбы с радикальными группировками
13 Январь, 2017

Минобороны: Армянские войска посредством БПЛА забросили взрывное устройство на линию соприкосновения войск
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com