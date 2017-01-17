Эрдоган прокомментировал задержание стамбульского стрелка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя задержание устроившего стрельбу в стамбульском ночном клубе террориста, заявил, что любые противоправные действия будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

«В Турции ни один преступник не сможет уйти от ответственности. В правовом государстве преступники привлекаются к ответственности. Задержание террориста, который совершил нападение в районе Ортакёй, – показатель подхода к понятию безопасности в Турции», — сказал он, передает islam.az.

Ранее стало известно о задержании в Стамбуле напавшего на ночной клуб Reina в новогоднюю ночь.

Вооружённое нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение и открыл стрельбу по посетителям. В результате атаки погибли 39 человек из 13 стран, более 70 пострадали.