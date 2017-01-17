Председатель Комитета: Существует необходимость пропаганды истинных ценностей ислама

"Террористические организации, прикрывающиеся исламом, привели к возникновению исламофобии. К сожалению, европейские общественные организации все террористические акты увязывают с исламом, в то время как в 2015 году 70% террористических актов были совершеноы в мусульманских странах и лишь 5% - в Европе. Однако шумиха, поднятая в мировых медиа, чрезмерно преувеличила эту цифру, затмив те самые 70%".

Как сообщает islam.az со ссылкой на SalamNews, об этом в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан", написал глава Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что террористические организации, функционирующие в различных странах мира, финансируются определенными кругами.

"Для предотвращения корыстного использования религиозного фактора, следует изыскать пути пропаганды истинных, гуманных ценностей ислама. Этот путь пролегает через исламское единство, солидарность, сплоченность. В нынешних условиях данный аспект приобретает особую актуальность. Необходимо продемонстрировать всему миру, что ислам является религией мира, пропагандирующей терпимость, толерантность. Иного пути нет", - отметил М.Гурбанлы.