ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Как человек может удостовериться, являются ли испытанием или же наказанием события, в которые он вовлечен? Как человек может удостовериться, являются ли испытанием или же наказанием события, в которые он вовлечен?
Эрдоган прокомментировал задержание стамбульского стрелка Эрдоган прокомментировал задержание стамбульского стрелка
Мубариз Гурбанлы: Исламские страны должны создать единую систему борьбы с радикальными группировками и террористическими организациями Мубариз Гурбанлы: Исламские страны должны создать единую систему борьбы с радикальными группировками и террористическими организациями
Стамбульский стрелок: «Не убивайте меня» ПОДРОБНОСТИ АРЕСТА Стамбульский стрелок: «Не убивайте меня» ПОДРОБНОСТИ АРЕСТА
Давутоглу: Cбивший российский Су-24 турецкий пилот не был связан с Гюленом Давутоглу: Cбивший российский Су-24 турецкий пилот не был связан с Гюленом

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

Прокуратура в Турции санкционировала задержание 243 военных

Прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 243 военнослужащих ВС Турции по обвинению в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена, сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что операция по задержанию военных проходит в 54 провинциях страны. По версии прокуратуры, они использовали программу Bylock, которая применяется сторонниками Гюлена для обмена шифрованными сообщениями, передает islam.az.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

После мятежа в Турции задержали около 40 тысяч человек по обвинению в причастности к организации Гюлена, около 100 тысяч госслужащих были уволены.


Опубликовано:18 Январь, 2017  11:43, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
18 Январь, 2017
Россия и Турция проводят первую совместную воздушную операцию против ИГ
18 Январь, 2017
Азербайджан и Исламский банк развития подписали грантовое соглашение
18 Январь, 2017
Саудовская Аравия обвинила Иран
18 Январь, 2017
На военной базе в Мали произошел теракт, десятки погибших
18 Январь, 2017
В пригороде Дамаска прогремел мощный взрыв, среди восьми погибших есть генерал

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
18 Январь, 2017

Стамбульский стрелок: «Не убивайте меня» Подробности ареста
18 Январь, 2017

Россия и Турция проводят первую совместную воздушную операцию против ИГ
18 Январь, 2017

Россия — правильный партнер для Турции? Точка зрения
18 Январь, 2017

Азербайджан и Исламский банк развития подписали грантовое соглашение
18 Январь, 2017

Саудовская Аравия обвинила Иран Скандал в Давосе
18 Январь, 2017

На военной базе в Мали произошел теракт, десятки погибших
18 Январь, 2017
В пригороде Дамаска прогремел мощный взрыв, среди восьми погибших есть генерал
18 Январь, 2017

Достаточно Аллаху лишь пожелать... Фото дня
18 Январь, 2017
Прокуратура в Турции санкционировала задержание 243 военных
18 Январь, 2017

Председатель Комитета: Существует необходимость пропаганды истинных ценностей ислама
18 Январь, 2017
ЦРУ рассекретило документы за 50 лет своей деятельности
18 Январь, 2017
Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 47 раз
18 Январь, 2017

Верно ли утверждение о зодиаках, если в Коране Аллах клянется созвездиями? Ислам в вопросах
18 Январь, 2017
В мусульманской стране появится два президента
18 Январь, 2017
Франция подсчитала количество своих граждан в ИГИЛ
17 Январь, 2017

Эрдоган прокомментировал задержание стамбульского стрелка
17 Январь, 2017
В Мекке и Медине будут созданы все условия для паломников-инвалидов
17 Январь, 2017

Отправляющиеся в Хадж из Азербайджана более одного раза будут доплачивать
17 Январь, 2017

Азербайджанские паспорта в ИГИЛ Видео
17 Январь, 2017

Число полицейских, погибших при взрыве в турецком Диярбакыре, возросло до 4
17 Январь, 2017
В Египте боевики атаковали КПП, есть погибшие
17 Январь, 2017
В Крыму по обвинению в радикализме и терроризме задержан предприниматель-азербайджанец
17 Январь, 2017

Что такое риджат? Ислам в вопросах
17 Январь, 2017
Задержан подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле
17 Январь, 2017
Армения подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии из реактивного огнемета
16 Январь, 2017

Саудовские женщины требуют отменить закон о власти мужчины
16 Январь, 2017

Pазведка причастна к атаке на клуб в Стамбуле - вице-премьер Турции
16 Январь, 2017

В Чечне задержали 60 пособников ИГИЛ
16 Январь, 2017
В Карабахе убит армянский солдат
16 Январь, 2017

Восемь человек имеют столько же денег, сколько и половина населения Земли
16 Январь, 2017
Освобожден сотрудник МККК, похищенный в Афганистане
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com