Саудовская Аравия обвинила Иран

Глава МИД Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил Иран в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела стран региона, передает Росбалт.

«Надеюсь, Иран ответит за поддержку терроризма, нарушение условий соглашения о баллистических ракетах и вмешательство во внутренние дела стран региона», — сказал Аль-Джубейр.

Министр также сообщил, что Саудовская Аравия поддерживает переговоры по Сирии, которые планируется провести в Астане.