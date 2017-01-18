Азербайджан и Исламский банк развития подписали грантовое соглашение

Сегодня министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с миссией политического диалога, возглавляемой вице-президентом Исламского банка развития (ИБР) Сайедом Агой.

Как сообщили Report из министерстве экономики, в ходе встречи Ш.Мустафаев подчеркнул значение, придаваемое Азербайджаном сотрудничеству с Исламским банком развития и иными институтами, входящими в Группу ИБР, высоко оценил поддержку банком развития частного сектора страны: "Глава государства объявил 2017 год “Годом исламской солидарности”, и в этом году в Баку пройдут IV Игры исламской солидарности".

Министр подчеркнул, что до сегодняшнего дня ИБР в рамках 18 проектов инвестировал в экономику Азербайджана около 1 млрд долларов: "14 из этих проектов, охватывающих сельскохозяйственную, энергетическую, транспортную, социальную и другие отрасли, уже завершены, реализация четырех продолжается. Активное сотрудничество с ИБР продолжится. Инвестиции в частный, в особенности, в реальный сектор, финансирование крупных предприятий, расширение участия банка в акционерном капитале особенно значимо".

Вице-президент ИБР С.Ага выразил удовлетворение сотрудничеством, поделился мыслями о расширении связей с Азербайджаном: "Мы и впредь будем активно участвовать в проектах в Азербайджане".

В завершение встречи между правительством Азербайджана и ИБР подписано грантовое соглашение о технической поддержке разработки правовой базы исламского финансирования на 200 тыс. долларов. Документ предусматривает анализ текущего банковского законодательства, рассмотрение возможностей внедрения исламского банкинга в Азербайджане и разработку конкретных предложений.