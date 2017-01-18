Стамбульский стрелок: «Не убивайте меня» Подробности ареста

Абдулгадир Машарипов, хладнокровно расстрелявший в новогоднюю ночь посетителей стамбульского ночного клуба Reina, дал первые показания, передает Hürriyet Daily News.

В своих первых показаниях Машарипов рассказал, как именно выбирал цель для совершения теракта. По его словам, от «эмира ИГИЛ» в сирийской Ракке он получил задание: совершить в новогоднюю ночь теракт на Таксиме - центральной площади Стамбула, передает islam.az со ссылкой на haqqin.az.

Он показал, что тайными путями проник из Сирии в Турцию через Иран в январе прошлого года: «Я остановился в Конье. Тогда и получил инструкции из Ракки».

На следующий же день после теракта сотрудник дорожной полиции в Бакыркёй заметил Машарипова на заднем сиденье такси и узнал в нем террориста, устроившего бойню в Reina. Полицейский остановил машину и приказал Машарипову предъявить документы, в ответ тот выстрелил, и машина резко тронулась с места. Позже автомобиль был обнаружен в Бейоглу. Задержанный водитель, у которого был китайский паспорт, в своих показаниях опознал в нем террориста в Reina.

Выйдя на след террориста, полиция устроила облаву на дом в Зейтинбурну, но опоздала. Машарипов уже ушел, взяв с собой 4-летнего сына и оставив там жену с полуторагодовалой дочерью. Жена террориста была арестована, в доме при обыске обнаружена пачка сигарет с брызгами крови и одной сигаретой внутри.

Стало известно, что из Башакшехира террорист перебрался в Эсенюрт.

Там он обосновался в арендованной квартире номер 36 на улице Бахчеоглу 911, в квартале Учевлер.

Полиция взяла дом, где остановился Машарипов, под усиленное наблюдение. Это было за четыре дня до спецоперации по захвату террориста.

Вместе с Машариповым арестованы мужчина и три женщины. Выяснилось, что один из его сообщников – выходец из Ирака, ранее сообщалось, что он является уроженцем Кыргызстана.

Поняв, что все кончено, террорист сказал по-турецки скрутившему его спецназу: «Не убивайте меня».