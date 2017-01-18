Режим прекращения огня был нарушен 40 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 40 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскепар, Довех Ноемберянского, Паракавар Иджеванского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гушчу Айрым, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селах Айгепар и Чинари Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Алибейли и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Юсифджанлы Агдамского, Ашагы Сеидахмедлы, Горадиз Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Джабраильского и Физулинского районов.