Обама: “Конфликт на Ближнем Востоке не урегулировать без создания палестинского государства”

Конфликт на Ближнем Востоке нельзя урегулировать без создания полноценного палестинского государства.

Как передает islam.az, об этом заявил президент США Барак Обама в Белом доме на своей последней пресс-конференции на посту главы государства.

Обама заявил, что новой администрации Дональда Трампа следует крайне осторожно действовать на Ближнем Востоке и избегать непродуманных шагов.

"Я вступил на пост президента США с намерением делать все возможное для содействия установлению мира между израильтянами и палестинцами. Мы уделили этому много сил и времени. Было ясно, что мы не можем принудить участников конфликта к миру. Все, что мы можем, - это содействовать мирному процессу, создать для него основу".