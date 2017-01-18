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Новости » Ислам в вопросах

Почему умершему человеку закрывают глаза и челюсть, перевязывают руки и ноги?

Читатель спрашивает: Почему умершему человеку закрывают глаза и челюсть, перевязывают руки и ноги? Почему в ноздри, рот и уши закладывают вату?

Сразу после кончины человека желательно прикрыть глаза и рот покойного. Также, плотно сжав челюсти, их перевязывают по направлению к голове тонкой полосой материи. Руки и ноги покойного следует выпрямить. Руки слегка прижимают к туловищу, а ноги друг к другу, и перевязывают. Обычно сразу после кончины мышцы затвердевают, и уже после придать телу какое-либо иное положение, перевязать челюсти, выпрямить конечности весьма затруднительно. Кроме того, иногда изо рта покойного могут выделяться кровь и пена, поэтому челюсти и перевязываются. После большого омовения в рот, уши и кишечное отверстие покойника кладут вату, чтобы в случае выделений саван не осквернился.


Опубликовано:19 Январь, 2017  11:49, ]]>Печать]]>
 
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