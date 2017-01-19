ЦРУ: Россия столкнула азербайджанцев и армян

ЦРУ выложило в интернет почти миллион рассекреченных документов. Первичное ознакомление показывает, что в огромном архиве ЦРУ содержатся некогда секретные документы, касающиеся советского Азербайджана, передает islam.az со ссылкой на haqqin.az.

Один из документов под номером CIA-RDP90G01353R001500220005-1 датирован 16 июня 1988 года. Это секретное письмо директора ЦРУ Уильяма Уэбстера об истории армяно-азербайджанского конфликта, адресованное вице-президенту США.

В письме глава ЦРУ отмечает, что начавшийся между армянами и азербайджанцами конфликт уходит корнями далеко в историю. Он связан с этническими и религиозными факторами. Так, армяне являются ортодоксальными христианами, а азербайджанцы – турки, исповедующие шиизм.

Глава ЦРУ пишет вице-президенту США, что армянские и азербайджанские земли на протяжении веков входили в состав Персидской и Османской империй. Когда Российская империя в начале XIX века захватила Кавказ, она стала сталкивать эти две этнические группы друг с другом, играя в своих интересах.

Депортация и убийства армян в Турции в 1915 году посеяли ненависть у этого народа к туркам, которая распространилась и на азербайджанцев, также являющихся тюрками. Развал царской империи в 1917 году привел к тому, что Армения и Азербайджан на два года обрели независимость. Однако затем, в 1920-м, обе республики были снова захвачены Красной армией и включены в состав СССР.

Уильям Уэбстер пишет, что тогда Нагорный Карабах, в котором проживали также и армяне, остался в составе Азербайджана, что вызвало недовольство Армении. С тех пор армяне периодически поднимали вопрос о включении Нагорного Карабаха в состав Армении.

Глава ЦРУ рапортует вице-президенту США, что в этой агитации активную роль сыграли представители армянской интеллигенции, включая и советника генерального секретаря Михаила Горбачева Абеля Аганбекяна, который также является армянином.

Стоит также отметить, что гриф «совершенно секретно» был снят с этого документа лишь 21 августа 2012 года. В открытом доступе он появился несколько часов назад.