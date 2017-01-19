Асад надеется, что Трамп станет союзником Сирии в борьбе с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад надеется, что команда избранного президента США Дональда Трампа искренне говорила о намерениях создать единую коалицию по борьбе с терроризмом, и она будет включать Сирию.

Как сообщает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в интервью японскому телеканалу TBS.

Трамп во время своей избирательной кампании заявлял, что его администрация «будет следовать идее совместной международной коалиции и проведения операций для уничтожения ИГ, международного сотрудничества по пресечению финансирования террористов и расширения обмена разведывательной информацией».

«Мы надеемся, что новая американская администрация искренна в своих заявлениях о терроризме, так как проблема эта на данный момент охватывает не только Ближний Восток, а весь мир. Надеемся, что администрация Трампа искренне говорила о намерении сформировать реальную коалицию по борьбе с терроризмом в регионе. Она, конечно, должна включать Сирию», — цитирует интервью Асада пресс-служба президента.