Увеличен срок наказания азербайджанца, примкнувшего к ИГИЛ

В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционному протесту гособвинителя и апелляционной жалобе по приговору в отношении Эльшана Исмаилова и Миррагима Абдуллаева, обвиняемых в участии в боях в составе ИГИЛ.

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Фаига Гасымова было вынесено постановление.

Согласно постановлению, апелляционный протест прокурора был частично удовлетворен, а апелляционная жалоба обвиняемых отклонена. Приговор суда первой инстанции в отношении Э.Исмаилова оставлен в силе, а приговор в отношении М.Абдуллаева изменен.

Так, срок наказания в отношении М.Абдуллаева был увеличен с 11 до 14 лет.

Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Исмаилов был осужден к 15 годам, а М.Абдуллаев - к 11 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденные подали апелляционную жалобу, а государственный обвинитель - апелляционный протест.