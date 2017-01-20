Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 42 раза

Армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 42 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Агдам, Коханеби и Агбулаг Товузского района. С позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района Армении, были обстреляны азербайджанские позиции на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Мерзили, Джавахирли Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Сеидахмедли, Горадиз, Горган, Гараханбейли Физулинского, Мехдили Джабраилского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.