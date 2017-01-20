Обама в последний день президентства смягчил приговор ещё 330 осужденным

Президент США Барак Обама в последний день пребывания на посту смягчил приговор еще 330 заключенным, отбывающим наказание в тюрьмах страны. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Белый дом.

В основном сроки смягчены для лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков.

Это стало вторым массовым смягчением наказаний за последние дни. В среду Обама сократил сроки заключения для 209 человек, а еще 64 были помилованы. В их числе – бывший военнослужащий США и информатор Wikileaks Брэдли Мэннинг.